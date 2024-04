Dos joves van entrar a la casa dels cadàvers de Roses quan ja eren morts

Aquest dimecres es va conèixer que la policia va trobar dos cadàvers momificats a una casa del barri residencial de Santa Margarida, a Roses (Girona). Tots dos portaven morts des del 2018, i no es van trobar fins a la setmana passada. Segons les primeres informacions, sembla que primer va morir el fill, i després la mare per inanició.

CatalunyaPress ha acudit al lloc dels fets per parlar amb els veïns, que han confirmat al mitjà que la dona, de nacionalitat, alemanya, tenia mobilitat limitada. "La mare no es podia moure. Només la vaig veure una vegada pel carrer i anava amb cadira de rodes", ha explicat el veí que viu just davant de la casa on s'han trobat els cadàvers i que va alertar la policia sobre la situació.

| J.C. Meneses

A més, el fill tampoc no es relacionava amb els veïns. "En uns quants anys, ho vaig veure dues o tres vegades amb la bicicleta", afirmen les fonts consultades per CatalunyaPress.

La poca relació que tenien mare i fill amb els seus veïns va provocar que ningú no donés importància a la seva desaparició: "Interpretem que se n'havien anat a Alemanya per la pandèmia, fins que vaig veure la porta oberta". A més, l'home, que viu just davant de la casa, explica que mai no es va produir un problema d'olors. "Estava la porta tancada i, amb els vents - la tramuntana empordanesa- no s'ensumava res", sentencia.

Una porta tancada que va acabar oberta

La clau del cas és en aquesta porta oberta. La família, que va morir el 2018, tenia la porta tancada i, uns quants anys després, la mateixa va aparèixer oberta. "Un veí va veure dos nois joves que van saltar", explica l'home. Van haver d'accedir a la casa perquè la porta va quedar oberta, i per tant van veure els cadàvers, però ningú no va alertar la policia en aquell moment.

Aquest mitjà ha pogut saber, en exclusiva, que la mare i el fill, quan eren vius, es relacionaven únicament amb un grup de tres joves marroquins que els venien a veure freqüentment a casa. De moment, es desconeix si aquests joves estan relacionats amb els que posteriorment van accedir a la vivenda amb la mare i el fill ja morts.

El veí que viu davant, després de veure que la casa havia quedat amb la porta oberta, va alertar el president de la comunitat. Però van haver de passar 7 mesos més fins que un policia entrés al domicili. Desesperat per la situació, el veí que viu davant de la casa dels dos morts va parar un policia local que estava passant pel carrer i li va demanar que, per favor, entrés per comprovar què passava. Ho va fer, i va sortir "amb la cara blanca", segons ha explicat el veí en declaracions a CatalunyaPress .