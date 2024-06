Dos morts en un accident entre tres cotxes a Rubí

per Redacció CatalunyaPress

Dues persones han mort aquest divendres cap a les 16.25 hores després de patir un accident de trànsit entre tres vehicles a la carretera C-243c a Rubí (Barcelona).

En un comunicat, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat que, per causes que encara s'estan investigant, després del matx, un dels vehicles ha caigut per un barranc.

Com a conseqüència del matx han mort dos passatgers i un ha resultat ferit menys greu i ha estat evacuat fins a l'Hospital de Martorell (Barcelona).

A l'accident, que ha obligat a tallar la via, hi estan treballant quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i sis ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquestes víctimes ja són 50 les persones mortes en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.

