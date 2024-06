Dues persones de 71 anys moren en un xoc frontal a Tarragona

Dues persones de 71 anys han mort aquest divendres cap a les 16.19 hores en un xoc frontal a la carretera C-37 al Pla de Santa Maria (Tarragona), segons un comunicat del Servei Català de Trànsit (SCT).

Per causes que encara s'estan investigant, un camió i un turisme han xocat i, com a conseqüència, els dos ocupants del turisme han mort i les dues persones que viatjaven al camió han resultat ferides lleus i han rebut l'alta mèdica 'in situ' .

L'accident ha obligat a tallar la via ia fer desviaments senyalitzats; i fins al lloc s'hi han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).