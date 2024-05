Dues persones moren en un xoc frontal al Pla de Santa Maria (Tarragona)

Dues persones han mort aquest divendres cap a les 16.19 hores en un xoc frontal a la carretera C-37 al Pla de Santa Maria (Tarragona), segons un comunicat del Servei Català de Trànsit (SCT).

Per causes que encara s'estan investigant, un camió i un turisme han xocat i, com a conseqüència, els dos ocupants del turisme han mort i les dues persones que viatjaven al camió han resultat ferides lleus i han rebut l'alta mèdica 'in situ' .

L'accident ha obligat a tallar la via ia fer desviaments senyalitzats; i fins al lloc s'hi han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Més successos a Catalunya...

Cau la branca d'un arbre i colpeja una moto i un bus a Barcelona

Una branca d'un arbre de grans dimensions ha caigut al damunt d'un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) aparcat a l'Avinguda Tibidabo de Barcelona i un motorista, que ha resultat il·lès.

Els fets han passat aquest divendres cap a les 17.15 hores, quan part de l'arbre s'ha desplomat a sobre de l'autobús, que juntament amb els cables del tramvia, han frenat la caiguda.

La branca ha provocat que el motorista, que circulava en sentit muntanya, caigués a terra.

Detingut per robar 34 mòbils al Primavera Sound

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest divendres de matinada un home de 39 anys al recinte del Primavera Sound per presumptament robar 34 telèfons mòbils en una nit.

Fonts policials han explicat a Europa Press que la detenció es va produir cap a les 2.00 hores a la plaça Llevant de Barcelona, quan agents del grup de delinqüència urbana de paisà i agents de seguretat privada del festival van veure un home amb "actitud sospitosa".

Els agents es van acostar a l'home i el van registrar i, després de trobar els telèfons, va quedar detingut.

La policia catalana va poder fer gestions 'in situ' amb algunes víctimes, que poden recuperar el telèfon després de formalitzar una denúncia.

Dels 34 telèfons presumptament robats, els agents n'han tornat 12 als seus propietaris i intenten localitzar la resta de víctimes.