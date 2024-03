Eleven les penes de presó per a les bessones assassines de Sabadell

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha elevat de 16 a 20 i de 20 a 23 anys de presó les penes a les dues bessones condemnades per assassinar el Novio d'una a Sabadell (Barcelona) el 2021, amb la pena més alta per a la llavors parella de la víctima.

En una sentència emesa aquest dimarts, el tribunal ha optat per alçar les penes després de la vista d'apel·lació que va celebrar la setmana passada per valorar els recursos que s'havien interposat contra la sentència que va dictar l'Audiència de Barcelona segons el veredicte del jurat que va jutjar el cas.

Els magistrats han descartat els recursos de les defenses i han estimat parcialment els recursos de les acusacions, i de la mateixa manera que han acceptat augmentar les penes de les dues germanes també ho han fet amb el tercer condemnat pel crim, el cunyat de la víctima, la condemna del qual passa de 17 a 20 anys de presó.

La primera sentència va imposar penes a la part més baixa de la forquilla pel delicte d'assassinat amb traïdoria (excepte la parella, amb agreujant per parentiu) perquè va tenir en compte que un possible mòbil del crim va ser "acabar amb el que creia que eren maltractaments" que suposadament infringia la víctima a la seva parella però que no es van provar en el judici.

El magistrat de l'Audiència de Barcelona va aplicar un atenuant per aquest possible mòbil, però el TSJC recalca que el jurat no va tenir en compte aquests suposats maltractaments en el seu veredicte i que no es van provar, i rasa: "El més rellevant és que mai no es podria premiar la decisió d'acudir a la via dels fets en lloc de sol·licitar l'auxili policial i judicial”.

El TSJC sí que dóna per bona la part de la primera sentència que relata els fets provats i pels quals s'atribueix als tres condemnats un delicte d'assassinat.

En aquest apartat, un jurat de l'Audiència de Barcelona va constatar que la matinada del 10 de juliol del 2021, el cunyat de la víctima li va clavar "diversos cops amb una palanca metàl·lica" a la cara i el crani, i el va seguir agredint mentre ell tractava de fugir, arribant fins al replà del pis inferior, on finalment va morir.

Després, les bessones (parella i cunyada de la víctima) van embolicar el cadàver en una manta i van intentar netejar les taques de sang i massa encefàlica del terra.