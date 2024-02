Una empresa catalana vinculada als Pujol és responsable de l'incendi de València

La promotora immobiliària d'origen català, Fbex, va construir l'immoble devorat per les flames aquest dijous al barri de Campanar de València. De moment, el balanç que ha deixat aquesta tragèdia és d'almenys de 4 morts i 14 desapareguts.

Tot i això, i segons afirmava la constructora, aquest incendi no s'hauria d'haver produït. "Façanes amb alumini tipus alucobond difícilment inflamable o no inflamable", assegurava la constructora sobre els edificis que han quedat calcinats.

"La màxima qualitat en materials de construcció amb unes modernes instal·lacions, acabats i equips", afirmaven també des de Fbex.

L'empresa va ser fundada a Barcelona el 1918, i va ampliar el negoci a tota l'àrea mediterrània, construint a Balears, València i Múrcia. El 2007 va arribar a tenir una plantilla de 229 empleats. Però va arribar la crisi, i el 2010 va entrar en concurs de creditors.

Però sí que van tenir temps per construir el complex residencial de Campanar, aixecat el 2005. Segons apunten la majoria d'experts, la ràpida propagació del foc es deu als panells que actuen com a aïllament tèrmic, compostos de poliuretà, un material altament inflamable.

Els panells col·locats per protegir els habitants de l'edifici de les temperatures externes, tant a l'hivern com a l'estiu, van actuar com un forn que va permetre que el foc es propagés ràpidament per l'edifici.

La constructora va tenir suport financer de Banesto per construir l'edifici. Finalment, i a causa de la crisi immobiliària del 2008, va entrar en concurs de creditors i va deixar un deute de 27,7 milions d'euros amb les administracions públiques i de 1.100 milions d'euros amb alguns bancs. El concurs de creditors va acabar el 2017 per inexistència de béns.

Els vincles amb la família Pujol

La societat estava controlada per l'administrador únic Juan Parada Henares, que posseïa el 49,07% de les accions a nom seu. També, a través de l'empresa Gestió i Tramitació d'Habitatges SL, en controlava un altre 23,28%. Finalment, a través de la societat JP Sica SL, també tenia un altre 9,69% de les accions. La resta de participacions, el 17,96%, eren a nom d'altres socis que no figuren al balanç de l'empresa.

L'empresari català Juan Parada Henares va ser citat com a testimoni pel jutge Pablo Ruiz quan investigava el blanqueig de capitals de Jordi Pujol Ferrusola, el fill de l'expresident Jordi Pujol. Al judici, Parada Henares va negar conèixer els Pujol, igual que tots els empresaris que van testificar en la causa. Es van marcar un Infanta Cristina de llibre.

Tot i això, tots aquests empresaris van contractar en diferents projectes amb la constructora COPISA, la pagadora més gran de Pujol Ferrusola. Al judici sí que van reconèixer haver-li lliurat més de 3 milions i mig I, a canvi de què? Ningú no ho sap, però segons els testimonis, va ser a canvi de res.

Actualment, Juan Parada Henares figura com a conseller delegat de Catalana Internacional de Valoracions SA i és l'administrador únic de Nunda Project SL i Juanpar II SL.