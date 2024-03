Enxampen una dona 'massa malalta per caminar' participant en una cursa

per Helena Celma

Una dona està sent jutjada per presumpte frau de beneficis després que es descobrís que mantenia una rutina regular de córrer 5 quilòmetres, mentre afirmava tenir dificultats per caminar sense ajuda.

Al Tribunal del Xèrif de Perth (Austràlia) han exposat el cas d'Annette Bond, una argentera, que hauria estat defraudant els contribuents durant gairebé una dècada, obtenint £67.062,50, malgrat tenir una bona salut.

Bond va afirmar que la seva mobilitat es va veure greument afectada pel diagnòstic d'esclerosi múltiple el 2004.

Tot i això, la seva mare, Elizabeth Bond, de 68 anys, va testificar davant del jurat que la seva filla realitzava exercici regularment per combatre l'afecció.

A les imatges de vídeo presentades davant del tribunal es podia veure com Bond sortia de casa seva a Stanley, Perthshire, equipada per córrer, i completant curses de 5 km en menys de mitja hora al veïnat.

Scott Hodge, investigador de frau del Departament de Treball i Pensions, va revelar que les càmeres de vigilància van gravar Bond corrent sola en tres ocasions durant un període de deu dies el 2017, contradient així les seves afirmacions sobre els problemes de mobilitat.

Hodge va explicar que es va decidir posar fi a l'operació de vigilància prematurament a causa de la confiança demostrada per Bond en la seva capacitat per córrer sense dificultat, cosa que contrastava amb les seves declaracions sobre el seu estat físic.

A més, es va revelar que Bond no havia informat cap canvi en la seva condició al Departament de Treball i Pensions durant un període de gairebé catorze anys.

Bond, de 49 anys, nega les acusacions d'haver obtingut beneficis de manera fraudulenta i de no haver informat canvis en la seva condició que poguessin haver millorat la capacitat física.

El judici continua davant el xèrif William Wood.