Una estampida humana a l'Índia deixa prop de cent morts

per Helena Celma

Unes cent persones han mort per una estampida humana que s'ha desfermat durant una trobada religiosa a l'estat indi d'Uttar Pradesh, al nord del país, segons un balanç preliminar de les autoritats locals.

L'incident ha tingut lloc durant una reunió a la localitat de Hathras, segons la policia per gran acumulació de persones. Els cossos han acabat apilats a la zona i un responsable local, Chaitra V., ha elevat a 107 els morts amb 18 persones més ateses per ferides en hospitals de la zona, segons l'agència de notícies DPA.

La multitud havia acudit als precs organitzats per un religiós, Narayan Sakar Hari, també conegut com a Bhole Baba, i que aparentment van sobrepassar les previsions d'assistència, com ha al·legat un ajudant a la cadena India Today.

"Vam intentar sortir després que Baba se n'hagués anat, però hi havia una rasa amb fang i algunes persones es van relliscar, mentre que altres passaven per sobre i algunes més queien", explica una testimoni que havia acudit a aquest esdeveniment des d'una localitat propera.

El ministre principal de l'estat, Yogi Adityanath, ha ordenat la creació d'una comissió per investigar els fets i ha donat el condol a la ciutadania. També el primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, ha ofert els seus condols, amb ajudes de 200.000 rupies (una mica més de 2.200 euros) a les famílies dels morts.

A l'acte s'havien ajuntat, aproximadament, unes 15.000 persones, tot i que el permís contemplava només la presència de 5.000. Els morts van ser traslladats per camions i vehicles privats cap a hospitals i dipòsits de cadàvers. D'altra banda, més de 150 persones van haver de ser ingressades a hospitals propers.

No és la primera vegada que passa una cosa així, ja que el 2011 va tenir lloc una estampida al festival religiós a l'Estat meridional de Kerala, on van morir més d'un centenar de persones. El 2013 va tenir lloc una tragèdia similar en una festa hindú, on van morir almenys 115 persones aixafades o el dia.

Per tant, les celebracions multitudinàries haurien de seguir algun tipus de control més exhaustiu per evitar que els esdeveniments d'aquest calibre es tornin a repetir.