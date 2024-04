Evacuats els dos excursionistes que havien desaparegut a Espot

per Redacció CatalunyaPress

Els Bombers de la Generalitat han evacuat aquest dilluns els dos excursionistes que havien desaparegut al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i han estat localitzats aquest diumenge a última hora de la tarda al parc a Espot (Lleida).

Els excursionistes, ferits a causa d'un accident que van patir diumenge, han estat rescatats per helicòpter i evacuats fins a l'aeroport de Tírvia, on el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha destinat dos helicòpters més per portar-los a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida), segons informen els Bombers en un comunicat.

Els efectius han establert un punt calent al lloc on van ser localitzats per treure els ferits de l'estat d'hipotèrmia i passaran la nit a una zona confortable.