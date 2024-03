Una falsa explosió genera pànic al metro de Madrid el dia de l'aniversari de l'11-M

per J.C. Meneses Montserrat

Aquest dilluns s'ha produït un incident que ha mantingut en suspens els usuaris del Metro de Madrid. La línia 6 ha experimentat un moment de tensió al pas per l'estació de Moncloa. El que inicialment es va percebre com una possible explosió ha resultat ser una avaria a un dels trens, desencadenant confusió i alarma entre els passatgers.

Segons fonts de Metro de Madrid, el tren afectat ha generat una lleu fumera i un so alarmant a causa del sobreescalfament dels seus components. Davant d'aquesta situació, s'ha procedit al desallotjament del vagó i al trasllat del comboi per a la reparació, fet que ha provocat una breu interrupció en el servei de la línia.

La ràpida intervenció del personal de Metro ha permés calmar els usuaris, que havien expressat la seva preocupació a través de diverses publicacions a les xarxes socials. Des del compte oficial de Metro de Madrid, s'ha assegurat que no existeix cap perill i que l'incident es deu exclusivament a una avaria tècnica, que ha estat solucionada sense contratemps més grans.

Vídeos compartits a les xarxes socials han capturat el moment en què els passatgers abandonaven el tren precipitadament, mentre que a l'estació de Moncloa, el personal de seguretat instava a obrir les portes per agilitzar l'evacuació, reflectint la tensió viscuda.

L'incident s'ha produït el mateix dia que es commemora el 20è aniversari de l'atemptat terrorista de l'11-M, que va deixar 192 morts i més de 1.800 ferits.