La Fiscalia demana anul·lar la llibertat sota fiança de Dani Alves

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha recorregut la decisió de l'Audiència de Barcelona de deixar en llibertat el futbolista Dani Alves si paga una fiança d'un milió d'euros.

En un comunicat d'aquest divendres, han explicat que han interposat un recurs de súplica contra la resolució per la qual s'acorda modificar la mesura cautelar de presó provisional per a Alves si paga aquesta fiança.

El recurs es basa a considerar que es mantenen els motius pels quals es va adoptar la presó provisional del futbolista fa un any, "fins i tot amb més intensitat en vista que Alves ha estat condemnat com a autor responsable d'un delicte d'agressió sexual a la pena de 4 anys i 6 mesos de presó, més encara tenint en compte els recursos d'apel·lació interposats pel Ministeri Fiscal i l'acusació particular i l'horitzó penològic a què s'enfronta el processat és de fins a 12 anys de presó”.

Per això, consideren que cal prorrogar la situació de presó provisional fins a la meitat de la pena imposada, és a dir, 2 anys i 3 mesos.

"Hi ha un elevat risc de fuga, que entenem que no es pot mitigar amb les mesures alternatives fixades en el moment recorregut, en vista de la manca d'arrelament d'Alves al nostre país, i l'arrelament sí existent amb el seu país d'origen -Brasil -, país que no extradita nacionals en delictes d'agressió sexual, i vista la seva elevada capacitat econòmica així com la del seu entorn, que comporten que el risc de fugida no quedi mitigat pel dipòsit d'una fiança", destaquen.

El futbolista passarà el cap de setmana a la presó al no haver consignat la fiança d'un milió d'euros aquest divendres abans de les 15 hores, amb una hora de marge més del que és habitual.

L'Audiència de Barcelona havia acceptat a petició de la defensa d'Alves allargar fins a les 15 el termini per dipositar la fiança, que normalment acaba a les 14 hores, quan tanca la secretaria del tribunal.