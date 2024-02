Els grafits a Rodalies causen pèrdues d'11,6 milions, gairebé el 50% a nivell estatal

per Redacció CatalunyaPress

Els grafits als trens de Rodalies van provocar un cost d'11,6 milions d'euros a Catalunya el 2023 (gairebé la meitat del total a Espanya) entre neteja i despeses indirectes que se'n deriven, com la inversió en seguretat, tant de personal com de sistemes tecnològics.

Renfe ho ha publicat aquest diumenge en un comunicat remès als mitjans de comunicació en blanc, per simbolitzar el seu desig que "els costos derivats de la xacra dels grafits sigui zero", ha dit en un comunicat posterior.

També ha destacat que la presència de personal de seguretat evita que les pintades "siguin de més dimensió, a més d'avortar 492 incursions grafiteres".

Els grafiters van pintar sobre uns 70.000 metres quadrats de trens, mentre que es van fer servir 7.500 hores de treball de neteja de pintades, i es van denunciar 2.340 intrusions de vàndals a les instal·lacions de Renfe.

Més de 6 actes vandàlics diaris

Això suposa una mitjana de més de 6 actes vandàlics diaris d'aquest tipus, i que la despesa diària mitjana que genera afrontar aquestes pintades ronda els 32.500 euros.

L'any passat hi va haver trens detinguts durant 7.500 hores de manera no prevista per neteja de grafits.