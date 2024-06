En estat greu un noi de 16 anys després de caure pel buit de l'ascensor a Madrid

per Redacció CatalunyaPress

Un noi de 16 anys va resultar dissabte ferit greu al caure des d'una altura de 12 metres pel buit de l'ascensor d'una vivenda del barri madrileny d'Aluche, ha informat a Europa Press un portaveu d'Emergències Madrid.

Fins a l'accident al lloc, situat al carrer Rafael Finat, es van traslladar els bombers de l'Ajuntament, que van rescatar el jove, que després va ser atès pels sanitaris del Samur-Protecció Civil per politraumatismes.

Va ser traslladat potencialment greu a l'Hospital Clínic San Carlos, on va entrar a l'UCI amb traumatisme a la columna vertebral però sense lesió medul·lar, i amb la pelvis i el còccix fracturats. Aquest dimarts es recuperava de les ferides a l'hospital.

També van acudir al lloc agents de la Policia Municipal i Nacional, que analitzen els fets. Segons ha assenyalat a 'Telemadrid' el pare de la víctima, que l'acompanyava en aquell moment, el jove va ensopegar per una escala inacabada i va cedir la protecció que cobria el buit de l'ascensor, extern i de vidre. Una tanca protectora que assegura que estava mal col·locada.

Aquesta família havia advertit des de fa mesos l'empresa instal·ladora que la situació de l'escala era molt perillosa, i per això han presentat una denúncia a l'empresa encarregada de les obres per negligència.

Més successos a Madrid...

Intervinguts 6 quilograms de marihuana i 65 d'haixix de l'interior d'un traster de Las Rozas

Agents de la Guàrdia Civil, pertanyents a l'Àrea de Recerca del Lloc Principal de Las Rozas, han aconseguit la detenció de dues persones per la seva implicació en un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues, ha informat la Comandància de la Guàrdia Civil a un comunicat.

L'operatiu tenia el seu origen gràcies a la col·laboració ciutadana, en rebre informació a la Caserna de la Guàrdia Civil de Las Rozas relacionada amb una forta olor a l'interior d'un portal d'habitatges de la zona 'Europolis' de la localitat.

Per això, agents de l'Àrea de Recerca van comprovar la veracitat de la informació rebuda, aconseguint posteriorment localitzar un traster des d'on es pogués estar emmagatzemant o elaborant algun tipus de substància estupefaent.

De les vigilàncies discretes realitzades, els agents van poder constatar que aquest el freqüentava un home que al seu torn residia en un habitatge del mateix bloc, i que a més tenia antecedents per delictes relacionats contra la salut pública.

Davant la sospita que a l'interior pogués albergar-se marihuana o haixix i es pogués estar utilitzant el traster com una "guarderia" es va realitzar amb l'oportuna autorització judicial una entrada i registre en el trobant els agents trobant 65 quilograms d'haixix, 6 quilograms de marihuana, una màquina d'explicar diners i nombroses bosses que contenien restes de diferents substàncies estupefaents.

Així mateix, es va fer una entrada i un registre a l'habitatge vinculat al traster trobant 730 euros en moneda fraccionada, una defensa elèctrica tipus tàser, una màquina d'envasar el buit marihuana i una defensa extensible.

Per tot això es va procedir a la detenció dels dos habitants de la vivenda, un home i una dona de 29 i 24 anys, espanyols i als quals per aquests fets se'ls imputa un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.

Després de ser posats a disposició de l'Autoritat Judicial competent, es va decretar l'ingrés a la presó de l'home, el qual tenia antecedents per un delicte contra la salut pública,