L'hereva de Rosario Porto ven el xalet de Montouto on es va assassinar Asunta

per Redacció CatalunyaPress

Després de més d'una dècada a la venda, l'hereva del patrimoni immobiliari de Rosario Porto ha aconseguit desfer-se del xalet de Montouto en què es va produir, el setembre del 2013, el crim d'Asunta.

Així ho han confirmat fonts coneixedores de l'operació, que han precisat que la venda s'ha fet amb molta discreció.

El preu original, de prop d'un milió d'euros, s'havia rebaixat el 2014 a mig milió. Tot i això, el preu final de venda, apunten, ha estat molt inferior, assenyalen.

A aquesta rebaixa en el preu que originalment demanava Rosario Porto per la propietat hi ha contribuït el fet que l'assassinat d'Asunta es produís, segons apunta la sentència del crim, en aquest immoble. Tot i això, el més rellevant ha estat l'estat actual de la propietat, que ha estat okupada en nombroses ocasions i que presenta moltes destrosses, fins i tot un incendi declarat el 2020.

Al voltant del mes de setembre, l'hereva de Rosario Porto, la seva amiga Teresa, reclamava davant del jutjat de Santiago l'expulsió dels okupes que vivien a aquesta casa, algun dels quals havia estat detingut per diferents delictes. Un cop s'ha aconseguit alliberar, s'ha tancat la venda.

Una casa en estat d'abandó

La casa que Rosario Porto va heretar dels seus pares és un xalet independent de 400 metres quadrats, amb cinc habitacions, ubicat en una finca de 10.000 metres que compta amb instal·lacions com una piscina, una pista de tennis i fins i tot un horriu.

La propietat ja no es trobava en ús habitual quan va passar el crim --de fet, Porto ja l'havia posat a la venda--. Tot i això, des de la detenció de la mare d'Asunta, la casa va quedar abandonada i es va anar deteriorant de la mà de diferents okupacions.

Rosario Porto va posar a la venda el xalet de Montouto, ubicat al mateix Ajuntament de Teo on va ser localitzat el cos de la nena, poc abans de l'assassinat. Demanava un preu proper al milió d'euros. Atès que no es venia, al voltant d'un any després, amb ella ja a la presó, el preu es va rebaixar fins als 500.000 euros.

Rosario Porto es va suïcidar a la presó el novembre del 2020 i les seves propietats van ser heretades per la seva amiga Teresa, una de les poques persones que la visitava a la presó. Fa uns mesos es va llogar un altre dels immobles, el pis de Doutor Teixeiro on residien mare i filla.