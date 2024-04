Un home acaba amb el braç semiamputat després d'una baralla a Ca n'Anglada (Terrassa)

Un home ha resultat ferit greu aquest dimecres després de ser atacat amb un ganivet de grans dimensions per un conegut al mig del carrer Sant Tomàs del barri de Ca n'Anglada de Terrassa (Barcelona), segons han explicat fonts coneixedores. Davant del lloc on hi ha hagut l'atac hi ha l'Escola Ramon Pont.

Els dos homes eren a la terrassa d'un bar i han començat a discutir, quan un s'ha aixecat i s'ha dirigit a una carnisseria propera per agafar el ganivet i atacar l'altre, segons ha avançat 'Metropoli Oberta'.

Els testimonis han trucat als serveis d'emergències, a la Policia Local i als Mossos d'Esquadra, que li han practicat un torniquet i l'han traslladat fins a un centre hospitalari, i han iniciat un dispositiu policial per aturar el presumpte autor, que ha fugit.

L'home que ha requerit atenció mèdica tenia el braç semiamputat.