Un home agredeix sexualment la seva parella i mata un gos amb una destral

per Pau Arriaga Pérez

Un home de 23 anys ha estat arrestat després d'arrestar sexualment la seva nòvia i posteriorment matar un gos amb una destral. Li hauria dit a la policia que l'animal era un sacrifici per a un déu hebreu anomenat Molek.

Els fets han passat a Holts Summit (a l'estat nord-americà de Missouri), en un crim que guarda relació amb la pel·lícula La purga .

Quan els agents van arribar al domicili van trobar la destral ensangonada (i també unes tisores) i restes de l'animal, cosa que va confirmar un veterinari.

La dona hauria denunciat que l'arrestat la va bufetejar, li va agafar els cabells i li va arrencar les pestanyes postisses. També el va acusar d'immobilitzar-lo en un llit i bloquejar la porta perquè no es pogués escapar.

Com ho va poder fer, va abandonar el domicili on convivien, i va tornar dies més tard per recollir les seves pertinences. En aquell moment, la seva exparella lluïa una màscara negra i vermella, semblant a la de la popular pel·lícula. En aquell moment, va intentar tornar a agredir-la amb una bola de bitlles.

Dies més tard li va començar a enviar missatges al telèfon mòbil, culpant-la d'haver "fallat una prova".

Després de l'arrest, el detingut ha estat internat al Centre Psiquiàtric de Missouri.