per Helena Celma

La tranquil·litat d'una missa a l'Assyrian Christ The Good Shepherd Church a Wakeley, Sydney, es va veure interrompuda aquest dilluns per un acte de violència.

Un individu armat amb un ganivet va irrompre a l'església durant la celebració, apunyalant el sacerdot a càrrec, el bisbe Mar Mari Emmanuel, i diversos feligresos presents al lloc.

Les autoritats encara estan investigant tots dos successos per determinar els motius i les circumstàncies que van portar a aquests actes violents.

A l'incident de l'església, l'agressor, la identitat del qual encara no ha estat revelada, va apunyalar el sacerdot múltiples vegades al cap ia l'espatlla abans de ser detingut per la policia.

Afortunadament, els ferits estan fora de perill, gràcies a la ràpida intervenció dels paramèdics i el coratge dels presents que van intervenir per aturar l'agressor.

Les imatges de l'atac, transmeses en directe per televisió, s'han viralitzat a les xarxes socials, generant commoció i preocupació a la comunitat.

La policia ha descartat la possibilitat que l'atac de dissabte al centre comercial sigui un acte terrorista, però encara estan investigant els motius darrere d'aquests fets de violència.

Mentrestant, l'atenció se centra en l'agressor detingut, que col·labora amb la investigació. Tot i que les autoritats no han proporcionat detalls addicionals, s'especula que l'atac a l'església podria estar relacionat amb un possible cas de feminicidi, tot i que encara calen més investigacions per confirmar aquesta hipòtesi.

El succés ha commocionat la ciutat i ha despertat preocupacions sobre la seguretat als llocs de culte i espais públics.

Hia ha de recordar que Sydney està commocionada també per l'atac que va tenir lloc aquest dissabte passat, quan un atacant armat amb un ganivet va deixar un saldo devastador d'almenys sis persones mortes, segons han confirmat les autoritats australianes. L'agressor va ser abatut per la policia al lloc dels fets.

A més de les víctimes fatals, set persones van resultar greument ferides en l'incident, inclòs un nadó de tot just nou mesos, que van ser ràpidament traslladats als hospitals propers per rebre atenció mèdica urgent.