Un home cau del tercer pis mentre escapava de la policia

Un home de 26 anys ha resultat ferit després de caure per la finestra d'un habitatge a la ciutat de València, quan fugia de la Policia en el moment que havia de ser detingut per un presumpte delicte de violència de gènere, segons han confirmat a Europa Press fonts policials.

Els fets han passat cap a les 15.00 hores d'aquest dijous al carrer Pobla de Farnals, quan els agents de la Policia Nacional han estat comissionats per acudir a un domicili on suposadament s'estava produint una agressió masclista.

El presumpte autor dels fets, un noi de 26 anys, ha saltat per la finestra de la vivenda --un tercer pis-- per intentar fugir en el moment en què ha sentit les sirenes de les patrulles policials. Moments després, ha estat arrestat per la policia com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments a l'àmbit familiar.

Fins al lloc també hi han acudit patrulles de la Policia Local i mitjans sanitaris que han traslladat l'home a un centre hospitalari per les lesions patides a causa de la caiguda, han precisat les mateixes fonts.