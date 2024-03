Un home amb una màscara de 'Scream' mata el seu veí amb una serra mecànica

per J.C. Meneses Montserrat

Un home de Pennsilvània suposadament va assassinar el seu veí amb una serra mecànica mentre portava una màscara de “Scream” i després se'n va anar a casa a veure una pel·lícula, segons afirma la policia nord-americana a NY Post.

La víctima Edward Whitehead Jr., de 59 anys, va ser declarada morta dilluns a la tarda després de ser trobada a casa seva a Lehighton amb horribles talls al cap i al braç, així com ferides defensives a les mans, va dir la policia estatal .

Whitehead havia estat “colpejat diverses vegades amb un ganivet i una serra mecànica a bateria”, va dir el policia estatal Anthony Petroski.

"El sospitós vestia un vestit completament negre, que consistia en una màscara del personatge 'Scream' d'una pel·lícula de fa uns anys", va dir el policia.

La policia aviat va sospitar del veí de Whitehead, Zak Moyer, de 30 anys, després que va ser vist en imatges de les càmeres de vigilància sortint de la part del darrere de la casa de l'home mort.

Després, Moyer va començar a comunicar-se amb la policia a través d'un quadern, fent afirmacions desgavellades sobre la participació de Whitehead en crims, inclosa una nota que deia: “Ed va assassinar dones i nens. Eddie Junior va assassinar dones i nens l'estiu passat”.

Moyer finalment es va lliurar, vestint una dessuadora amb caputxa vermella en lloc del vestit de Scream que suposadament va usar durant l'atac de terror.

La germana de Moyer va dir a la policia que ell havia estat parlant de matar el veí una setmana abans de l'espantós crim.

El detenit va amagar la serra mecànica i el ganivet, que els policies van trobar juntament amb la disfressa, segons els registres policials

La fotografia policial de Moyer mostrava una ferida vermella i restes d'un embenat sota l'ull, que, segons el sospitós, provenia d'un cop de la seva presumpta víctima.

El sospitós va ser processat davant el jutge de districte Eric Schrantz per un càrrec d'homicidi i enviat a la presó del comtat de Carbon, on està detingut sense dret a fiança. Una audiència preliminar està programada per al 3 d'abril.