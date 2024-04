Un home mata la seva mare i el seu germà i crema la casa amb els cadàvers a dins

Un terrible succés ha sacsejat la tranquil·litat dels afores de Manacor, a l'illa de Mallorca. La Policia Nacional ha detingut i investiga un home de 50 anys en relació amb el devastador doble homicidi de la seva mare i un dels seus germans en una finca rústica propera a l'esmentat municipi.

Dilluns al matí, poc després de les nou, la propietat situada entre les localitats de Manacor i Sant Llorenç des Cardassar va cremar en flames.

Els veïns es van posar en alerta després de veure les flames, i van actuar ràpidament i van donar avís als Bombers de Mallorca.

En arribar al lloc, els bombers es van trobar amb una escena punyent: entre les flames i el fum, van descobrir el cadàver d'una persona.

Més cadàvers

No obstant, les sospites apunten que hi podria haver un altre cos sense vida a la vivenda, ja que tant la mare com un altre germà del sospitós hi residien.

La situació va agafar un gir encara més esgarrifós quan la Policia Nacional va localitzar l'home de 50 anys a la mateixa finca, visiblement pertorbat.

Segons informacions preliminars, se sospita que aquest individu hauria acabat amb la vida de la mare i el germà abans de provocar l'incendi.

L'arrestat ha estat traslladat a l'Hospital de Manacor i encara és a Urgències, on està sent valorat per a un previsible ingrés a l'àrea psiquiàtrica.

El Grup d'Homicidis de la Policia Nacional ha assumit la investigació del cas, amb l'objectiu d'esclarir les circumstàncies que envolten aquest tràgic succés.

Tot i que s'espera la identificació del cadàver trobat, no es descarta la possibilitat que dins de l'habitatge hi hagi un altre cos sense vida.

Fins ara, les motivacions o causes d'aquest presumpte doble crim romanen desconegudes, deixant la comunitat local consternada i cercant respostes.

Manacor és una ciutat situada a la costa est de l'illa de Mallorca, a les Illes Balears, Espanya. És aproximadament a uns 50 quilòmetres a l'est de la capital de Mallorca, Palma de Mallorca.

Manacor és coneguda per la seva història, cultura i economia, i és un dels centres comercials i industrials més importants de l'illa. A més, és famosa per les platges properes i la connexió amb la producció de perles artificials.