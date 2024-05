Un home mor després de xocar amb un cotxe a la carretera C-25

per Redacció CatalunyaPress

Tragèdia a la carretera. Un motorista de 55 anys va perdre la vida dimecres passat 29 de maig, cap a les 8 de la tarda, al xocar amb un cotxe mentre circulava per la C-25 a l'altura d'Artés (Bages).

Després d'això, i segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat, s'arriben a les 46 víctimes mortals des de començament d'aquest any (quan estem a punt de completar el cinquè mes del 2024) en els accidents de trànsit que han tingut lloc a la xarxa de carreteres interurbanes catalanes.

L'accident va fer tallar la via en sentit Vic (Osona), i després de rebre avís els Mossos d'Esquadra van enviar 5 patrulles i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) 4 ambulàncies.

El primer quadrimestre, millor que anys anteriors

Tot i que les dades són les que hem vist, també cal tenir en compte que el balanç del primer quadrimestre de l'any mostra un considerable descens de la mortalitat a la carretera.

De fet, fins al 30 d'abril, havien mort a les carreteres de la xarxa viària de Catalunya 35 persones en 33 accidents, fet que suposa una reducció del 31,5% respecte al termini comprès entre gener i abril de 2023, quan la mortalitat havia estat de 51 persones en 42 sinistres, segons dades ofertes pel Servei Català de Trànsit (SCT).

Dels 33 accidents que van acabar amb víctimes mortals, 12 van ser sortides de via, 8 xocs frontals i 8 laterals. A més, tots els sinistres van ser en vies diferents, a excepció de la C-25 i la C-31 on hi ha hagut 2 accidents mortals. A la C-51 ia la T-310 els accidents ocorreguts van ser amb 2 víctimes cadascun.

Barcelona és la província amb més mortalitat, amb 15 morts, 6 menys que l'any passat; segueix Tarragona, amb 11 morts, 4 menys que l'any passat; a Lleida hi ha hagut 5 víctimes mortals, la meitat que el primer quadrimestre del 2023 ia Girona han mort 4 persones a la xarxa interurbana, les mateixes que el mateix període de l'any passat.

Cal esmentar, a més, que la sinistralitat ha baixat a totes les províncies excepte a Girona.