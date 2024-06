Un home mor electrocutat al ficar-se al jacuzzi d'un hotel

per Redacció CatalunyaPress

L'esposa d'un home que va morir electrocutat en un jacuzzi d'un hotel a Mèxic va presentar una demanda per valor d'un milió de dòlars (uns 930.000 euros)

Lizzette Zambrano, de 35 anys, ha denunciat el Sonoran Sea Resort a Puerto Peñasco, on s'allotjaven ella i el seu marit Jorge Guillén, de 43 anys.

La parella va arribar a l'hotel dimarts passat i tenien previst anar a veure junts el capvespre des del jacuzzi.

No obstant això, en el moment en què Jorge va ficar el peu, es va electrocutar i va caure al jacuzzi elèctric, quedant ràpidament atrapat sota l'aigua.

Lizzette va saltar per salvar-lo, però el corrent el va sacsejar i també el va absorbir.

Un altre hoste va aconseguir salvar-la, però els esforços per rescatar Jorge van fracassar quan altres persones van ser electrocutades amb pals i eines metàl·liques que utilitzaven per treure'l.

Ara s'ha presentat una demanda a la ciutat natal de la parella, El Paso, Texas, per mort per negligència.

Afirma que el personal del complex va trigar 10 minuts a respondre i que l'hotel no va advertir els hostes sobre els perills.

Tej Paranjpe, advocat de la firma PMR Law, amb seu a Houston, que s'ocupa del cas, va descriure l'incident com a "aterridor". "No hi va haver un sol membre del personal que fes res mentre Jorge rebia descàrregues contínues una vegada i una altra sota l'aigua", va afegir.

La demanda diu que finalment, després de 10 minuts, els treballadors del resort van respondre als crits d'ajuda dels hostes.

Després, el gerent va recuperar el cos de Jorge del fons del jacuzzi, però llavors ja havia mort.

Lizzette va ser traslladada en helicòpter a un hospital a Phoenix, Arizona, i va ser donada d'alta divendres.

Els fiscals mexicans a l'estat de Sonora van informar que la policia estava investigant "l'origen de la falla elèctrica" ​​i farien visites de camp en els propers dies.

L'electrocució en un jacuzzi a causa d'una il·luminació subaquàtica defectuosa i bombes defectuoses continua sent poc comú, però els experts adverteixen que cal estar atents per garantir que l'equip rebi el manteniment adequat.