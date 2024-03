Un home mor per una sobredosi de vitamina D

per J.C. Meneses Montserrat

Els experts fan sonar l'alarma després que un home morís recentment per una sobredosi de vitamina D.

David Mitchener, de 89 anys, va morir als suburbis de Londres, Anglaterra, després de prendre alts nivells del suplement durant nou mesos abans de la seva mort.

Els membres de la comunitat mèdica local estan aprofitant l'oportunitat per advertir el públic sobre els riscos de prendre el suplement comú, els riscos del qual, segons diuen, sovint no es publiciten bé.

"No hi havia cap advertència al paquet que detallés els riscos o efectes secundaris específics de prendre suplements de vitamina D", va escriure el forense Jonathan Stevens al seu informe oficial. "Al meu entendre, hi ha el risc que es produeixin morts en el futur llevat que es prenguin mesures", ha afegit.

Es diu que el mort presentava al seu organisme els nivells més alts possibles de vitamina D. Les proves post mortem van mostrar que els seus nivells de vitamina D eren 380, “el nivell màxim registrat pel laboratori”. Harvard recomana que els adults mantinguin un nivell de 30 per "garantir la suficiència".

En termes de dosi, 600 unitats internacionals (UI) és la quantitat recomanada per a la majoria dels adults.

Segons la Clínica Maig, prendre 60.000 UI o més per dia durant diversos mesos pot provocar una sobredosi.

Mitchener es va presentar per primera vegada a l'hospital amb hipercalcèmia o altes quantitats de calci al cos.

Segons la Clínica Maig, això generalment és induït per nivells alts de vitamina D.

A causa de les altes concentracions de vitamina D trobades, el forense va advertir que “els suplements vitamínics poden tenir riscos i efectes secundaris potencialment molt greus quan es prenen en excés”.

"Els requisits actuals d'etiquetatge d'aliments no requereixen que aquests riscos i efectes secundaris estiguin escrits a l'empaquetat", ha afegit.

Als Estats Units, la FDA ha estat pressionant el sector farmacèutic perquè faci que els suplements potencialment perillosos sàpiguen menys a caramel per evitar una ingesta excessiva .