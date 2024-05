Un home es fa passar per investigador i roba un mapa de l´any 1504 a Girona

per Redacció CatalunyaPress

Els Mossos d´Esquadra estan investigant des del 17 d´abril el robatori d´un mapa de l´any 1504 de la Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona, segons han explicat fonts policials aquest divendres.

Un home estranger d'uns 60 anys va demanar accedir a una zona restringida de la biblioteca, després d'acreditar-se com a investigador, i, en sortir, va tornar el llibre --que anteriorment contenia el mapa-- i se'n va anar.

Un treballador va observar que havia desaparegut el mapa, que havia estat retallat, i després d'avisar la policia catalana, la Unitat Central de Patrimoni Històric va obrir una investigació, sota secret de sumari.

El mapa encara no ha aparegut, però, segons informa ElCaso, els Mossos ja tenen els primers indicis per dirigir la investigació. De moment, han registrat dos domicilis a França, però no han pogut trobar aquest document de gran valor històric.

Però els Mossos ja tenen identificat l'home que es va fer passar per un investigador per entrar a la biblioteca Carles Rahola i que es va emportar el mapa. De moment no l'han pogut trobar ni a l'objecte robat, però són a prop i en els pròxims dies podrien produir-se avenços importants.

Des del mitjà esmentat s'han posat en contacte amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'organisme que hauria de vetllar per la seguretat d'aquests documents tan importants per a la història d'un territori, però s'han evitat pronunciar. Tampoc volen confirmar si s'ha obert algun tipus de recerca per saber si es va poder produir una errada als protocols de la biblioteca.

Els Mossos d'Esquadra creuen que el lladre va aprofitar un error de la biblioteca per cometre el robatori. De fet, a les imatges es pot veure com entra al centre però no com agafa el mapa.

Pel que sembla, el robatori es podria tractar d'un encàrrec, tot i que encara es coneixen pocs detalls del cas pel secret de sumari. Però els investigadors asseguren que en aquest tipus de robatoris se sol actuar d'encàrrec per a col·leccionistes d'art, que donen ordres concretes sobre el material que cal furtar.