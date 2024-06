Un home sembra el caos disparant a l'ambaixada dels EUA al Líban

Una persona armada ha fet aquest dimecres diversos trets contra l'Ambaixada dels Estats Units al Líban, cosa que ha desencadenat un tiroteig amb els militars libanesos presents a la zona, fet que s'ha saldat amb l'assaltant ferit i arrestat, sense que de moment hi hagi més detalls sobre víctimes.

L'Exèrcit del Líban ha indicat al seu compte a la xarxa social X que "l'Ambaixada dels Estats Units al Líban ha estat objectiu de trets per part d'una persona amb nacionalitat siriana" i ha subratllat que "els militars desplegats a la zona han respost a la font dels trets, ferint el tirador".

Així, ha manifestat que el sospitós "ha estat arrestat i traslladat a un hospital per rebre tractament". "Hi ha una investigació en marxa per determinar les circumstàncies de l'incident. Les unitats desplegades al voltant de l'Ambaixada estan inspeccionant la zona i treballant per aplicar les mesures de seguretat necessàries", ha dit.

Per part seva, la legació nord-americana ha apuntat a X que "a les 8.34 hores (hora local), s'han registrat trets amb armes lleugeres als voltants de l'entrada de l'Ambaixada". "Gràcies a la ràpida reacció de les Forces Armades del Líban, les Forces de Seguretat Interna i l'equip de seguretat de la nostra Ambaixada, les nostres instal·lacions i el nostre equip estan fora de perill", ha afegit. "Hi ha investigacions en marxa i estem en contacte estret amb les autoritats del país", ha recalcat, sense que ara com ara hi hagi més informació sobre els motius del succés.

Un portaveu de l'Exèrcit ha indicat en declaracions al diari libanès 'L'Orient-Le Jour' que una segona persona ha resultat ferida, si bé de moment no hi ha confirmació oficial per part de les autoritats libaneses. El setembre del 2023, un libanès va obrir foc amb un fusell d'assalt tipus Kalaixnikov contra l'edifici de l'Ambaixada, sense causar víctimes. La policia libanesa va afirmar posteriorment que l'home intentava "venjar-se" després d'haver estat suposadament humiliat pel personal de seguretat de la legació diplomàtica nord-americana.

El Líban ha estat escenari de diversos atacs contra objectius nord-americans. que es va saldar amb més de 240 militars nord-americans i 58 francesos morts, a més de sis civils.