Un incendi desfermat a Terol travessa la frontera cap a Catalunya

Unes 27 dotacions dels Bombers de la Generalitat, 6 aèries, estan intentant frenar un incendi que s'ha produït al municipi de Lledó, a Terol, a 300 metres del riu Algars i de la frontera catalana, concretament del municipi d'Horta de Sant Joan.

Des d´Aragó, amb l´operatiu INFOAR han traslladat dues unitats d´intervenció forestal helitransportadas, quatre unitats d´intervenció forestal terrestre, dues autobombes i Agents de Protecció de la Naturalesa (APN) en direcció d´extinció

El fort vent que bufa de mestral està ajudant a propagar les flames, amb el foc avançant cap a alguns cultius, cosa que podria afavorir-ne l'extinció.

De moment, el foc ja ha saltat la frontera entre Catalunya i Aragó, saltant el riu Algars, i ja està cremant el municipi d'Horta de Sant Joan.

El 112 d'Aragó ha activat el Pla especial d'emergències de protecció civil per incendis forestals. De moment, està en nivell 1, que contempla "la necessitat de la posada en pràctica de mesures puntuals i concretes per a la protecció de la salut de les persones o per als béns aïllats amenaçats, com ara xarxes de subministrament (elèctric, d'aigua, gasoductes ) o edificacions aïllades", segons apunta el 112 d'Aragó en un apunt a X.

El president de la comarca del Matarranya, Fernando Camps, ha afirmat que el foc s'ha iniciat cap a les 17.15 en una masia propera al nucli urbà de Lledó -al voltant d'un quilòmetre- per causes que encara no se saben. L'invendi ha obligat a desallotjar alguns veïns de la zona.

Segons publica La Comarca, almenys 15 masies han estat desallotjades per l'arribada de les flames

Els Bombers de la Generalitat han assegurat a través d'X - abans conegut com a Twitter- que els equips d'emergència catalans estan actuant al flanc dret i la cua de l'incendi de Lledó. Per la seva banda, les BRIF aragoneses s'estan encarregant del flanc esquerre.

L'incendi continua evolucionant en direcció est, empès pel fort vent de mestral.