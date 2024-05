Incendi en una nau industrial a Montcada i Reixac que afecta Rodalies

per Gabriel Izcovich

Aquest diumenge s'ha produït un incendi a una nau industrial dedicada a l'emmagatzematge d'autocaravanes a Montcada i Reixac (Barcelona), que ha obligat a tancar també el servei de Rodalies entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Montcada Bifurcació.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un avís a les 11.14 hores i s'hi han destinat 10 dotacions dels Bombers, segons han informat en diversos apunts a X recollits per Europa Press.

L'incendi afecta diversos vehicles estacionats a l'aparcament de la nau i vegetació confrontant, tot i que els bombers han aconseguit parar la propagació del foc per la vegetació a banda i banda de la via del tren.

L'incendi, controlat

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dissabte a les 12.29 hores l'incendi. Els efectius continuen treballant amb 13 dotacions, després que el telèfon d'emergències 112 hagi rebut un avís a les 11.14 hores, segons han informat en diversos apunts a X recollits per Europa Press.

S'han vist afectats pel foc una desena de vehicles, entre autocaravanes, caravanes i turismes estacionats a l'aparcament de la nau, així com vegetació confrontant, tot i que els bombers han aconseguit aturar la propagació del foc per la vegetació a banda i banda de la via del tren.