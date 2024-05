Un incendi en un pàrquing obliga a evacuar un edifici de Rajadell

per Pau Arriaga Pérez

Ensurt de matinada. Un incendi declarat al pàrquing d'un bloc de pisos del municipi de Rajadell (Bages) ha alterat la nit dels veïns.

Els Bombers de la Generalitat han hagut d'evacuar, aquest divendres 3 de maig a la matinada, els veïns d'un edifici amb 14 vivendes d'aquesta localitat de la Catalunya central.

Segons ha explicat el cos en diverses publicacions al seu perfil de X, 4 cotxes han quedat completament calcinats per les flames, en un incendi al pàrquing subterrani de l'esmentat bloc de pisos.

Avís a les 3:30

Diverses dotacions s'han desplaçat fins al lloc on s'ha declarat l'incendi després d'haver rebut un avís via trucada quan eren les 3.30 de la matinada.

El cos de Bombers de Catalunya ha activat un total de 8 dotacions i, en arribar al lloc dels fets, com a mesura preventiva, han desallotjat els veïns del bloc.

Poc més d'una hora després de rebre l'avís, també via X, el cos donava l'incendi per apagat, de manera que se centraven en tasques posteriors, ventilant i revisant la zona més afectada per aquest succés.

200 intervencions dels Bombers cada dia el 2023

Mancant que el cos determini les causes del foc, és interessant mirar dades sobre les intervencions dels Bombers durant l'any passat. Segons van explicar, els agents van haver de fer més de 200 serveis al dia el 2023... encara que molts ni tan sols tenien a veure amb incendis.

De fet, de les milers d'operacions dutes a terme, les que van generar més llocs de treball van ser els salvaments, amb un total de 18.787 intervencions. Aquest conjunt d'activitats inclou des de rescats en entorns naturals i urbans fins a obertures d'ascensors, cerques, orientacions i acompanyaments.

El segon àmbit amb més quantitat de serveis realitzats pel cos de Bombers va ser el dels incendis declarats en entorns urbans (com el de Rajadell), abastant l'extinció de focs a llars, indústries, contenidors d'escombraries i vehicles, entre d'altres. Específicament, el 2023, els Bombers de la Generalitat van fer un total de 15.688 intervencions d'aquest tipus.