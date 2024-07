Incendi a Sitges: els Bombers mobilitzen cinc dotacions per apagar-lo

per Pau Arriaga Pérez

Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat per extingir un incendi a Sitges (Garraf). El cos ha anunciat que ha aconseguit apagar completament les flames en una publicació al seu perfil de X pocs minuts després de les 8 del matí d'aquest dijous 4 de juliol.

Les flames s'han originat a la planta baixa d'una casa situada a l'avinguda del mas d'en Puig. El cos ha anunciat que, una vegada han pogut extingir l'incendi, han fet les tasques de ventilació a la zona.

D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre dues persones.

Foc a Mequinensa

Aquest de Sitges, no obstant, no és l'únic front obert que té el cos. I és que des de dimecres passat a la tarda, diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen, en col·laboració amb els d'Aragó, en un incendi a Mequinensa, una localitat de la Franja de Ponent.

Tot i que en primera instància, cap a les 19.30 del 3 de juliol, s'havia enviat un total de 13 dotacions terrestres fins a aquesta localitat de la província de Saragossa, a mesura que van anar passant les hores una d'aquestes va tornar a Catalunya.

L'incendi forestal es va originar als voltants de l'esmentada localitat saragossana, on la calor (amb temperatures properes als 33 graus) i les ratxes de vent que hi ha a la zona (que arriben als 60 quilòmetres per hora) compliquen la tasca dels professionals que lluiten contra el foc.

A les 8 del matí tocades aquest dijous 4, el foc es va donar per controlat, de manera que faltava extingir-lo. La quantitat calcinada per les flames en aquesta localitat és de 40 hectàrees de terreny.

Després de tenir constància del foc, 112 Aragó va decidir activar la situació operativa 1 de la fase d'emergència del Pla Especial de Protecció Civil d'Emergències per simultaneïtat d'incendis forestals, ja que n'hi ha un altre a Biota, també a la província de Saragossa.

En el cas de Biota, l'origen del foc podria estar en un camp de cereals que estava sent collit.