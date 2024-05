per Redacció CatalunyaPress

L'incendi del Coll de l'Alba de Tortosa (Tarragona) en què treballen els Bombers de la Generalitat aquest dimarts des de les 10.15 hores afecta una superfície d'unes 60 hectàrees -el 80% de l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Cardó-Boix--, segons dades d'Agents Rurals.

En un missatge a 'X', recollit per Catalunya Press , els Bombers de la Generalitat han explicat que treballen a l'incendi 97 efectius i 37 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris.

El cos d'emergències prioritza el flanc dret de l'incendi, de difícil accés al fons del barranc del Raco de l'Ermita del Coll de l'Alba, i han demanat parar els aerogeneradors de la zona i han evacuat el personal que treballava al parc eòlic.

Àrea de treball de 80 hectàrees

Cap a les 13.36 hores, l'incendi continua actiu i el dispositiu de Bombers es troba en una àrea de treball d'unes 80 hectàrees, i l'objectiu és evitar que el foc travessi el barranc de la font de Gràcia -el fons del qual s'ha fet cremat i el foc s'ha desplaçat cap al nord i l'oest pel vent--.

A més, les descàrregues dels mitjans aeris han aguantat la cua del flanc esquerre i han donat suport als efectius que treballen amb eines manuals.

L'incendi no afecta cap nucli habilitat, encara que sí que hi consta una masia aïllada, a la zona del flanc dret, però que no està habitada.

Unitats dels Mossos d'Esquadra, dels Agents Rurals, una ambulància preventiva del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i efectius d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) s'han desplaçat fins al lloc.

Protecció Civil

Per part seva, Protecció Civil ha emès una prealerta del pla especial d'emergències per incendis forestals a Catalunya (Infocat) per la "potencialitat de l'incendi".

El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 150 trucades de ciutadans alertant aquest incendi.

Cal tenir en compte que, des de l'1 de gener i fins al 15 de setembre del 2023, a Catalunya es van cremar 1.521 hectàrees per incendis forestals, i per això hi ha temor que l'època d'incendis comenci aviat.