Un influencer de 23 anys mor després d'anar a filmar un poble italià abandonat

per J.C. Meneses Montserrat

L'influencer del fitness Giorgi Tzane Janelidze va morir tràgicament dimecres després de caure a un barranc mentre explorava un poble fantasma italià amb els seus amics. Tenia 23 anys.

La seva mort va ser confirmada per l'amic i també influenciar el creador de continguts, Chris Kogias, que el va acompanyar en el desafortunat viatge.

"Tzane ja no és amb nosaltres", va dir la desconsolada personalitat d'Internet, segons els mitjans grecs. “Ens va deixar ahir a la tarda durant el viatge que vam fer a Itàlia. Si us plau pregueu amb nosaltres perquè la vostra ànima descansi en pau”.

La tragèdia va passar mentre Janelidze i els seus amics filmaven continguts a Roghudi Vecchio, Calàbria, un antic poble de muntanya abandonat a la dècada de 1970 després d'una greu inundació.

Mentre estava parat en un balcó sense barana, el culturista molt tatuat suposadament es va relliscar i va caure en un profund barranc, va informar Jam Press.

Posteriorment hi van anar els bombers, però ja era massa tard.

Malauradament, el congost era massa costerut per recuperar el cos de Tzane a peu, per la qual cosa van haver de contractar un helicòpter, que el va poder pujar en una llitera.

Posteriorment, el seu cos va ser transportat a la localitat costanera de Saline Joniche i lliurat a les autoritats.

Janelidze, que va néixer a Geòrgia però vivia a Grècia, era un habitual dels cercles del fitness a Instagram, on sovint publicava instantànies d'exercicis i viatges per als seus més de 100.000 seguidors.

També tenia un negoci de venda de samarretes i proteïna en pols en línia, que va cofundar amb el seu col·lega fitfluencer "Dream Greek".

Els amics i familiars de Tzane van quedar devastats per la pèrdua.

"La persona més bonica per dins i per fora, la aventura més gran que he tingut amb algú", va escriure la Novia de Janelidze, Elena Margariti, en una història d'Instagram. "Amb el meu home, tota la meva vida".

Continuà: “Molts somnis, una llar junts, a través de les nostres dificultats, a través de les nostres alegries, i ho aconseguim, nosaltres contra tot pronòstic. Tan injustament, tan aviat. T'estimo molt. Ens reunirem de nou. El meu Tzitsi”.