Insòlit! Rescaten una cria de mussol reial en un institut d'un barri de Madrid

Agents de la Policia Municipal de Madrid han rescatat un pollastre de mussol reial que s'havia desorientat i va acabar en un pati d'un institut de Carabanchel.

Els fets van passar el dia 4 passat (encara que s'ha conegut aquest dimarts 23 d'abril) al pati de l'IES Iturralde, ubicat al número 53 del Carrer de la Mare de Déu de la Llum, han informat a Europa Press fonts d'aquest cos policial . Els agents van haver d'atrapar el pollastre de mussol impedint-ne la visió amb una manta per poder dipositar-lo en un transportí.

L'animal ha quedat a disposició de l'organització sense ànim de lucre Brinzal, dedicada a la conservació, l'estudi i la recuperació de la biodiversitat des del 1986 i que disposa d'un centre de recuperació de rapinyaires nocturns a la Casa de Campo.

Una espècie majestuosa

També conegut com a mussol real europeu, mussol real euroasiàtic o gran duc és una au rapinyaire de grandària gran, distribuïda per gran part d'Euràsia. És un dels mussols més grans i dels més àmpliament distribuïts geogràficament, per la qual cosa ocupa una gran multitud d'hàbitats. La gran majoria de la població es distribueix per Europa continental, Rússia i Àsia Central.

El seu nom científic deriva de l'onomatopeia dels sons que emet, i ja des de l'Edat Mitjana se'l coneixia com a bub als bestiaris.

Té una activitat principalment nocturna, com la majoria de les espècies de mussols, amb els principals focus d'activitat a les primeres hores després del capvespre i les últimes hores abans de l'alba.

Als extrems septentrionals de la seva àrea d'hàbitat, s'ha registrat un comportament diürn parcial, inclosa la caça activa a plena llum del dia a la tarda. En aquestes àrees, la caiguda de la nit és pràcticament inexistent a ple estiu, per la qual cosa presumiblement els mussols han de caçar durant el dia.

És capaç d'atacar i matar preses molt grans, molt més enllà de les capacitats de la majoria dels altres mussols existents. A més, la dieta d'aquesta espècie és molt més diversa que la de qualsevol altra au rapinyaire de la seva mida. Es pot adaptar a preses molt petites quan és l'únic tipus de presa disponible, ia preses grans quan són abundants. En general, el 55-80% dels aliments dels mussols són mamífers, i la majoria són de més de 100 grams de pes.