Intenten cremar viu un home sense llar a València

per Redacció CatalunyaPress

Càritas València ha denunciat l'intent de cremar viu una persona en situació de sense llar durant aquesta matinada passada a la ciutat de València, concretament als voltants de la Ciutat de la Justícia. Des de l'entitat diocesana han condemnat aquest incident, que asseguren que va “en contra dels valors fonamentals de compassió i respecte per la vida humana”.

Els fets han passat cap a les 05.30 hores de la matinada d'aquest divendres i fins al lloc, després de tenir coneixement del que ha passat, han acudit dotacions del cos municipal de Bombers i una patrulla de la Policia Nacional.

Pel que sembla, la persona sense llar estava dormint i, en un moment donat, s'ha adonat que totes les seves pertinences, que es trobaven al seu costat en un carret, estaven cremant. A l'arribada dels agents policials, l'home estava "perfectament".

La Policia Nacional, per part seva, ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del que ha passat, entre elles si el foc ha estat provocat, segons han confirmat fonts de la investigació.

Mentrestant, des de l'Ajuntament de València s'ha activat el Servei d'Atenció a Urgències Socials (SAUS) que, tot i que quan va arribar al lloc, l'home no hi era, durant aquest divendres l'han localitzat i proporcionat un allotjament, han detallat fonts municipals.

Des de Càritas València, via xarxes socials, han expressat la seva "condemna ferma" davant "l'intent de cremar viu un home en situació de sense llar" i han assegurat que aquest acte "va en contra dels valors fonamentals de compassió i respecte per la vida humana".

"Cap persona mereix patir aquesta violència inhumana i és imperatiu que la societat s'uneixi. És moment de solidaritzar-nos i treballar junts per construir una societat on el respecte i la dignitat de cada persona siguin la prioritat", han recalcat.

En aquest sentit, han aprofitat per incidir que la feina de l'entitat a persones en situació de sense llar "demostra que el sensellarisme no és una elecció personal" i han advertit que aquestes persones "necessiten solucions i alternatives a viure al carrer "perquè aquest tipus d'accions "no tornin a passar".