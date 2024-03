Investiguen per conducció temerària la conductora d'un autobús escolar

Efectius de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil de Lleó han investigat una conductora com a presumpta autora d'un delicte de conducció temerària, després del sinistre vial ocorregut el dia 3 de març a les proximitats de la localitat de Boñar (Lleó).

L'accident va consistir en una sortida de via d'un autobús escolar, on viatjaven 27 menors i sis adults. A causa de l'alta velocitat per a les condicions de la via, que estava coberta per neu i gel, la conductora va perdre el control de l'autobús en un revolt cap a la dreta, segons ha informat la Guàrdia Civil.

El vehicle va creuar el carril contrari i va continuar la trajectòria lliscant "sense control" durant 25 metres a través d'una esplanada adjacent a la via, concretament un aparcament que en aquell moment no estava ocupat per cap vehicle.

L'autobús va aconseguir la seva posició final en xocar contra la barrera de protecció metàl·lica que limita l'aparcament esmentat, desprenent-ne deu trams i quedant retingut en un d'ells a escassos centímetres d'estimbar-se pel vessant de l'embassament del Porma.

Després d'analitzar l'estat de la via i de la conducció, es duu a terme la investigació per conducció temerària, ja que "es considera que la velocitat a què circulava l'autobús escolar amb la calçada coberta de neu era molt superior a la deguda i que amb això va posar en greu risc els seus ocupants".

Les diligències instruïdes han estat posades a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Cistierna (Lleó).