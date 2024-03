Investiguen si el cos trobat a Barcelona és el del crani de Badalona

Aquesta setmana, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació de la mort violenta d'un home, després de trobar el seu cadàver en unes bosses d'escombraries al districte de Gràcia a Barcelona. Un succés tràgic, que ha conduït la policia catalana a una nova recerca: investigar si el cos és del mateix cadàver que el del cap que es va trobar anteriorment a Badalona.

Per parts. El succés de Badalona es va revelar a principis de març. Aleshores, els Mossos van començar a investigar la troballa d'un crani en una zona propera a l'hospital Can Ruti. Després, aquesta setmana Europa Press ha informat que aquest crani correspon a un veí de Vic (Barcelona) de 44 anys que va desaparèixer al gener. Els familiars de l'home van denunciar que havia desaparegut a finals de mes i que va ser "vist per darrera vegada en un bar de Badalona", segons Badalona Comunicació.

Ara, doncs, els Mossos treballen per descobrir si el cos trobat al districte de Gràcia és del mateix veí de Vic. Tot i que encara s'han de fer unes proves forenses per aclarir la incògnita, i com ha explicat el diari El Punt Avui , els investigadors tenen clar que, efectivament, el cos és de lhome.

Mentre unes autoritats se centren en això, altres formulen si l'home el crani del qual va ser trobat va ser assassinat amb violència. El crani no en mostra senyals, però els Mossos han informat que investiguen el cas precisament com una mort violenta. El següent pas seria treballar per trobar el presumpte homicida. No hi consta cap detingut, encara que, segons El Nacional, ja s'han interrogat diverses persones.

Cada cop més homicidis a Catalunya

Mancant les confirmacions esmentades, aquest seria un nou homicidi en una comunitat autònoma que va a l'alça en aquesta matèria. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, durant tot el 2023 es van produir 67 assassinats a Catalunya. Això són 25 més que el 2022 i, de fet, l'any en què s'han registrat més homicidis a la regió. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 2022 Catalunya va ser la cinquena comunitat autònoma amb més homicidis, per darrere de Ceuta, Melilla, Castella-la Manxa i Andalusia.