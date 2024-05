Investiguen un home per agredir un regidor de Vox a Almeria

per Helena Celma

El Jutjat d'Instrucció número 4 d'Almeria ha imposat una ordre d'allunyament i incomunicació a un home acusat d'haver agredit el regidor de Vox a l'Ajuntament d'Almeria, Martín de los Reyes Martínez, quan es trobaven en una reunió amb veïns de La Cañada en un establiment hoteler de la Universitat d'Almeria.

L'home d'uns 30 anys, en llibertat amb càrrecs, està investigat per un presumpte delicte d'atemptat i un altre de desobediència perquè no ha atès les indicacions dels agents que van practicar la seva detenció.

Com a mesura cautelar, se li ha imposat un allunyament de 200 metres respecte a l'edil agredit i la prohibició de comunicar-s'hi.

Fonts de la formació política i de la Policia Nacional han confirmat que el presumpte agressor va ser detingut cap a les 14.00 hores d'aquest dimecres després de suposar haver propinat una bufetada a l'edil després de baixar d'un cotxe i haver començat a increpar la seva companya i també regidor de Vox a la capital Manuela del Mar Martín.

Els regidors s'havien desplaçat fins al Bar Romera per reunir-se amb veïns del barri de La Cañada quan, cap a les 13.30 hores, una persona va baixar del vehicle a la porta de l'establiment i es va acostar a la regidora, que portava en aquell moment una carpeta amb la imatge del partit.

En aquest sentit, i segons la versió oferta des del partit a partir de la situació relatada pels afectats, l'home hauria llançat diversos improperis a la regidora, amb un to que s'hauria elevat progressivament, cosa que va fer que De los Reyes s'acostés fins on era la seva companya.

Així, en un moment donat, l'edil hauria rebut un "guantàs" per part de l'home, cosa que el va fer perdre les ulleres, ja que va haver d'escapar del lloc per evitar una nova agressió.

Segons la mateixa versió, altres persones es van interposar per evitar que l'edil fos també agredida per l'home alhora que es va alertar la policia.

Finalment, diverses dotacions de la Policia Nacional es van presentar al lloc dels fets, on van detenir la presumpta responsable de l'agressió el qual va ser conduït fins als calabossos i ha estat posat aquest dijous a disposició judicial. Per part seva, el regidor va acudir a un centre mèdic per ser avaluat a causa de l'agressió