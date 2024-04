Investiguen la mort d'un menor a Bellcaire d'Empordà

per Redacció CatalunyaPress

Els Mossos d'Esquadra investiguen, aquest dimecres 3 d'abril, la mort d'un menor a la matinada a una vivenda de Bellcaire d'Empordà (Alt Empordà), segons han informat fonts de la policia de Catalunya a Europa Press .

Segons ha avançat el diari digital El Caso , a la mateixa escena del crim, a què la policia catalana ha arribat abans de les 5 de la matinada, també s'investiga l'apunyalament de la mare, que ara és a l'hospital. Les informacions del mitjà esmentat apunten que els professionals sanitaris no temen que la dona pugui perdre la seva vida.

Els Divisió de Recerca Criminal (DIC) de Girona dels Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació sobre el cas.

No es coneixen les edats ni del menor ni de la dona, encara que el cas s'investiga com un possible cas de violència domèstica.