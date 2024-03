Investiguen un tractorista per evitar fins a 29 vegades que l'avancés un cotxe

Agents de la Policia Foral, adscrits al Grup Delinqüència de l'Automòbil de l'Àrea de Trànsit i Seguretat Viària, han obert diligències penals recentment al conductor d'un tractor per un delicte de conducció temerària a la NA660 (Venda d'Arlas-Cadreita), terme municipal de Peralta.

Les investigacions es van iniciar quan es va tenir coneixement per xarxes socials d'un vídeo, de gairebé 3 minuts de durada, en què es veia com un tractor bloquejava el pas a un turisme que intentava avançar-lo fins a 29 ocasions, obligant-lo a frenar i desistir de les maniobres per no col·lisionar. De la mateixa manera va impedir l'avançament a un camió dues vegades.

Per això, circulava en ziga-zaga pels dos carrils i en alguns moments de forma continuada pel carril de sentit contrari, fins i tot en trams en què està prohibit l'avançament mitjançant línia contínua i senyal vertical, posant també en perill els ocupants dels vehicles que circulaven en sentit contrari.

Tot i la perillositat dels fets, no es va produir cap accident ni danys materials, ha explicat la Policia Foral.

Els policies forals van identificar els tres vehicles implicats i van prendre manifestació als seus conductors, obrint diligències penals en qualitat d'investigat el conductor del tractor per un delicte de conducció temerària, per la qual cosa es va instruir el corresponent atestat, enviat al Jutjat de Guàrdia de Tafalla .