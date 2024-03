Investiguen una de les víctimes de 'PetaZetaz' per difondre un vídeo sexual

per Helena Celma

El jutge d'Instrucció número 52 de Madrid investiga una víctima dels coneguts com els 'PetaZetaz' per presumptament gravar i difondre el mes de juliol passat un vídeo sexual entre una noia i un dels influencers.

Hi ha almenys vuit denúncies als tribunals relacionades amb aquests joves, detinguts el gener passat i que instrueixen diferents jutjats de Madrid.

Se'ls investiga per diferents casos de presumptes agressions sexuals a menors, a qui suposadament drogaven per abusar-ne en un pis de Vallecas.

Els 'PetaZetaz' aprofitaven la seva popularitat per captar les noies que se sentien atretes per la seva fama.

Portaven les joves al domicili d'un dels detinguts, on feien jocs amb substàncies estupefaents fins que aconseguien anul·lar la seva voluntat.

La novetat arriba després que una de les noies acusés d'un presumpte delicte de revelació de secrets una de les víctimes, un noi que van drogar i van gravar amb una bengala als seus glutis quan estava inconscient.

La noia sosté en la denúncia que aquest jove la va gravar l'1 de juliol passat mentre matenia relacions sexuals consentides en un portal amb un dels membres dels 'PetaZetaz', difonent el vídeo per xarxes socials.

El jutge que instrueix aquesta causa va interrogar aquest dijous en qualitat d'investigats Hernán A. i l'altre jove, defensat pel despatx Paredes & Asociados Advocats, negant en tots dos casos haver difós aquest vídeo per la xarxa social d'instagram.

El despatx Paredes & Associados Advocats defensa diverses de les denunciants i un dels investigats en aquesta causa, ja que és víctima en un altre dels procediments.

'Modus operandi'

Utilitzaven els dispositius mòbils i les càmeres de seguretat instal·lades al domicili per gravar les agressions sexuals.

La investigació va començar el mes de desembre passat, després de rebre una denúncia en què s'informava que en un domicili del barri de Villa de Vallecas podrien estar abusant sexualment de menors.

Les primeres denúncies apuntaven que els suposats autors podien ser dos homes que comptaven amb un nombre molt important de seguidors a diversos canals de diferents plataformes digitals.

Després de les indagacions dutes a terme, es va aconseguir la identificació de quatre possibles víctimes, totes menors d'edat. Les víctimes van manifestar que accedien al domicili d'un dels investigats atretes per la seva fama en xarxes socials.

Un cop dins, aquest, juntament amb el seu soci, començaven a consumir diferents substàncies estupefaents i se les oferien perquè també les consumissin.

Agressió sexual gravada

Quan les menors es trobaven sota els efectes de les drogues, aprofitaven per agredir-les i gravar les trobades sexuals, tot això, sense que fossin conscients del que els passava.

Finalment, el 24 de gener passat es va establir un dispositiu de localització, que va culminar amb la detenció d'aquests dos homes.

Un va ser arrestat com a presumpte autor de dos delictes d'agressió sexual, un delicte de violació, exhibicionisme, pornografia infantil i cinc delictes contra la salut pública.

Al segon detingut se li imputa un delicte d'agressió sexual. En el moment d'accés a l'habitatge per efectuar el registre corresponent, els agents van trobar una altra menor que també havia estat víctima d'aquests fets.

A més, s'han localitzat nombrosos dispositius electrònics d'emmagatzematge, diferents quantitats de substàncies estupefaents i dos telèfons mòbils.

Després del seu pas a disposició judicial es va decretar l'ingrés immediat a la presó per a un.