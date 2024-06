Investiguen una violació grupal a una nena de 12 anys en un col·legi de Sevilla

El cas d'una suposada violació grupal a una menor de 12 anys a mans de, almenys, vuit companys de curs (6è de Primària) en un col·legi de Peñaflor (Sevilla) està sent investigat per la Fiscalia de Menors i també està sent estudiat per altres delegacions competents, com el Consistori i la Junta d'Andalusia. De fet, l'assumpte "està judicialitzat" i Inspecció de la Conselleria de Desenvolupament Educatiu i FP està elaborant un informe "que posarà a la disposició del jutjat", segons informen fonts d'Educació.

En una entrevista a Canal Sur Televisió, recollida per Europa Press, l'avi patern de la menor, suposadament víctima d'una agressió sexual i amb una discapacitat intel·lectual reconeguda del 50%, ha afirmat que va ser ella qui ho va confessar, "dies després" de que es produís l'episodi, el 17 de maig passat.

Des de l'Ajuntament, de moment, han declinat fer cap valoració sobre aquesta presumpta agressió a la menor i qüestionat sobre això han remès a un comunicat que tenen previst enviar aquest dimecres.

L'avi patern és el responsable de la menor, ja que es troba en situació d'acollida des de fa tres anys. "Estic desitjant que arribi l'informe mèdic per mostrar-lo al director del col·legi, que no es creu que això hagi succeït, encara que hagi d'anar a casa per presentar-s'ho", ha assegurat, alhora que ha criticat que els Serveis Socials municipals "no s'hagin posat en contacte amb nosaltres”.

La suposada agressió sexual va ser denunciada per la família d'acollida al Grup de Menors de la Policia Nacional de Còrdova, segons consta a l'escrit a què ha tingut accés Europa Press, datat el 31 de maig, on consta el relat dels fets i s'indica que els denunciants van aportar l'informe d'Alta d'Urgències de l'Hospital Reina Sofía

Així mateix, a la denúncia es detalla que l'esmentat episodi s'hauria produït al voltant de les 12.00 hores del 17 de maig passat, "abans que els alumnes sortissin al pati, moment en què va ser apartada de la vista d'estudiants i professors i portada fins a la cambra de bany de les nenes", lloc on s'hauria produït la violació.