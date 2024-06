Un italià borratxo paralitza l'aeroport d'Eivissa dient que porta una bomba

per Redacció CatalunyaPress

Les bromes de vegades poden ser de molt mal gust. Un home ha estat detingut a Eivissa aquest dijous després d'afirmar que portava una bomba moments després d'enlairar-se un vol de Ryanair, segons ha confirmat la Guàrdia Civil.

La falsa amenaça de bomba del passatger ha obligat l'aeroport d'Eivissa a deixar tots els avions a terra durant gairebé una hora aquesta tarda, interrompent tota l'operativa de l'aeroport. La broma ha provocat que fins i tot es desviïn tres vols a Palma de Mallorca, inclòs un de procedent de l'aeroport Heathrow de Londres.

La policia ha detingut un home que havia fet l'amenaça de bomba, en un evident estat d'embriaguesa, a bord de l'avió amb destinació Milà Bèrgam després que l'obliguessin a fer mitja volta.

Cap avió ha pogut enlairar-se ni aterrar després que hagi sonat l'alarma al voltant de les 15.30 hores i les operacions s'han suspès fins al voltant de les 16.30 hores.

Un portaveu de la Guàrdia Civil ha afirmat: "Quant a l'incident de seguretat que ha tingut lloc avui a l'aeroport d'Eivissa, un avió de Ryanair amb destinació Milà Bèrgam ja s'havia enlairat quan un passatger que aparentment estava sota els efectes de l'alcohol ha afirmat que portava una bomba"

"L'avió va tornar a Eivissa i es van activar els protocols pertinents", ha apuntat, afegint que "els experts a desactivar de bombes van verificar que no hi havia cap bomba a bord de l'avió i el passatger, un italià, va ser arrestat", ha agregat la policia espanyola.

A més, portaveu d'Aena ha afirmat que "tres vols, un des de Bilbao, un des de Londres Heathrow i un altre des de Bolonya a Itàlia, van ser desviats a Palma. L'incident va tenir repercussions als vols de sortida".

Més successos a Eivissa...

Un noi de 24 anys mor en caure en una arqueta de la nova depuradora d'Eivissa

Un noi de 24 anys ha mort a Eivissa a causa d'una parada cardíaca registrada a la nova depuradora.

Segons ha informat el SAMU 061, l'avís ha tingut lloc a les 11.30 hores, quan treballadors de la instal·lació han donat l'alerta després de treure el jove d'una arqueta de la depuradora on havia caigut i on hi havia aigües amb components i vapors tòxics.

Al lloc s'han iniciat maniobres de ressuscitació cardiopulmonar, amb l'arribada posterior d'equips d'emergències del SAMU 061.

Fins al lloc hi ha acudit una ambulància de Suport Vital Avançat i de Suport Vital Bàsic, encara que res no han pogut fer per salvar la vida del jove.