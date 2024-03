per J.C. Meneses Montserrat

Els Mossos d'Esquadra indaguen i comproven informacions després de rebre l'avís que una noia va ser agredida sexualment a la sortida de la discoteca Pacha de Barcelona, informen fonts del cos a Europa Press.

L'agressió ha estat aquest dimecres de matinada i per ara no s'ha trobat el sospitós, segons ha avançat 'Metrópoli Oberta'.

La noia no ha presentat denúncia, i per això els Mossos no han obert una denúncia formal, però recopilen informació sobre el cas.