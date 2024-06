Un jove pateix un brot psicòtic i apunyala una dona en una terrassa de Madrid

per Redacció CatalunyaPress

Un home de 21 anys ha patit aquesta tarda un brot psicòtic i ha apunyalat una dona que estava tranquil·lament asseguda en una terrassa del madrileny districte d'Arganzuela, a més de colpejar a la cara la seva pròpia mare, ha informat una portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.

L'espectacular agressió ha tingut lloc cap a les 16.20 hores d'aquest dimecres 19 de juliol amb Matadero Madrid. El jove, de nacionalitat espanyola i amb problemes mentals, ha patit un brot psiquiàtric a casa seva. Després, ha sortit al carrer corrent amb un ganivet, apunyalant una dona espanyola de 48 anys que era en una terrassa d'un bar de la plaça General Maroto número 4.

L'atacant també ha colpejat a la cara la seva pròpia mare, de 56 anys, que va sortir corrents darrere seu quan va patir el brot. Agents de la Comissaria de Suport i Protecció a la Dona, el Menor i el Major de Policia Municipal (UAPMMM) fora de servei han aconseguit poc després reduir l'agressor, que finalment va ser detingut per agents del Districte d'Arganzuela.

Mentrestant, diversos policies nacionals han taponat les ferides d'una de les dones agredides fins a l'arribada de Samur-Protecció Civil, que han seguit atenent-la per intentar mantenir-la amb vida.

L'agredida ha estat traslladada a l'Hospital 12 d'octubre

Després, els sanitaris que s'han personat al lloc han atès la dona de la terrassa, que presentava diverses ferides per arma blanca a l'esquena, a la zona dorsal. Ha estat evacuada amb pronòstic reservat a l'Hospital 12 d'octubre. De moment, se'n desconeix l'estat de salut.

Així mateix, han assistit la mare de l'arrestat, que presentava una bretxa a la cara per cops. Ha estat traslladada lleu la Fundació Jiménez Díaz per a sutura, ha indicat a Europa Press una portaveu d'Emergències Madrid. El detingut no té antecedents policials.