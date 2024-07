La justícia absol els acusats d'odi per comentaris homòfobs a Barcelona

La Secció 3 de l'Audiència de Barcelona ha absolt dos acusats de delictes d'odi i contra la integritat moral per proferir comentaris homòfobs a un jove en un McDonald's de Barcelona el 28 de juny del 2019, coincidint amb la celebració de l'Orgull LGTBI.

El perjudicat, vestit amb els colors de la bandera LGTBI, i un dels acusats van tenir una topada al local d'aquesta cadena de menjar ràpid i el segon li va proferir expressions com "et faré heterosexual a hòsties" i "millor que portis un guardaespatlles perquè ara, quan surtis, et donaré tal hòstia que la mariconeria se't treu", recull la sentència, consultada per Europa Press aquest dijous.

Tot i això, el tribunal interpreta que, encara que aquestes expressions són "reprobables" i podrien constituir un delicte lleu d'amenaces, no es va formular acusació per part del perjudicat, sinó que va ser la Fiscalia qui va actuar d'ofici després de la difusió del vídeo a Twitter i l'enrenou mediàtic que va provocar aquest possible delicte d'odi que els magistrats no aprecien.

El tribunal sosté que els acusats --l'agressor verbal i el vigilant de seguretat-- no van tenir "cap participació" en la difusió d'aquests fets ni van aprofitar-la per propagar un discurs d'odi contra el col·lectiu LGTBI, com argumentava el Ministeri Fiscal.

Per al tribunal, "l'episodi es va limitar a un incident en un local que ni tan sols estava gaire concorregut i ningú es va sumar a l'actuació de l'acusat Sr. Everardo --l'agressor-- ni aquest va incitar ningú perquè ataquessin aquestes dues persones".

"Expressions desafortunades"

Sobre el paper que va tenir el vigilant de seguretat, la sentència recull que no se'l pot imputar un delicte d'odi per omissió “no només perquè les expressions abocades no revesteixen el caràcter delictiu, sinó perquè en cap moment va afavorir l'actitud llenguarça del Sr. Everardo, sinó que va evitar qualsevol contacte d'aquest amb el Sr. Torcuato i va intentar i va aconseguir que el conflicte no escalés, sabent el caràcter busca-raons del Sr. Everardo".

Tot i que els magistrats reconeixen que les expressions abocades contra l'afectat han de ser, textualment, rebutjades sense pal·liatius i les titllen d'"ofensives i desafortunades", segons el parer del tribunal, no tenen l'entitat per constituir un delicte contra la integritat moral ni un delicte d'odi.