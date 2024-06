Jutgen els acusats de prostituir i violar menors a Barcelona

Els tres acusats de prostituir i violar menors tutelades d'un centre de la Generalitat a Barcelona han negat els fets, i han assegurat que són “mentida”.

Així ho han dit a la seva declaració davant la secció 3 de l'Audiència de Barcelona a la segona sessió del judici, en què han respost només a les preguntes dels seus advocats.

Una de les menors va conèixer un dels acusats per Instagram amb qui va començar una relació sentimental i, diverses vegades, va portar dues amigues del centre al pis d'un amic del seu xicot, on presumptament van passar els fets.

A l'interior del pis, les menors consumien substàncies que els provocaven un estat de semiinconsciència, que presumptament aprofitaven els acusats, i fins i tot van arribar a oferir-los diners a canvi que mantinguessin relacions sexuals.

El primer acusat a declarar ha negat haver mantingut relacions sexuals amb les víctimes, oferir-los drogues o diners, i ha manifestat que ell consumia cocaïna, amfetamina i olanzamina, un medicament que li va receptar un metge.

El segon ha explicat que coneixia l'acusat que vivia al pis on presumptament van passar els fets perquè vivien al mateix barri, i que va estar a casa seva un parell de vegades.

"Vaig trobar les noies allà, i vaig anar perquè m'estava prenent una beguda al carrer, vaig trucar al timbre, em van obrir i vaig anar a l'habitació. Em vaig prendre una ratlleta i una copeta de rom, només això", ha assegurat, i ha negat haver ofert droga i haver mantingut relacions sexuals.

No es va fixar en les noies

Ha manifestat que està casat, per la qual cosa no es va fixar en aquestes noies ni hi tenia interès, i en ser preguntat per què una de les víctimes va declarar que tots tres la van violar, ha dit: "Perquè algú li ha menjat el cap, per voler fer-nos mal, i mira el temps que portem injustament”.

A més, ha dit que va anar a prendre drogues a casa del seu amic perquè ha tingut dos preinfarts i "no ho volia fer" a casa perquè la seva dona no el veiés.

El tercer acusat ha explicat la seva relació sentimental amb una de les víctimes, i ha sostingut que la relació va acabar malament perquè no volia seguir amb ella: "Suposo que s'haurà frustrat perquè no volia estar amb ella".

Ha declarat que no sabia que cap era menor d'edat, ja que "aparentaven ser més grans", ha donat suport a la versió dels altres acusats i ha negat haver tocat ningú, en les seves paraules.

També ha dit que era consumidor de cocaïna i d'altres drogues, i en ser preguntat per si aquella nit havia consumit, ha respost: "No me'n recordo del que vaig fer ahir, em recordaré del que vaig fer aquell dia".

Cerca i captura

El judici estava previst que comencés dimarts i s'allargués fins dijous, però aquest tercer acusat --que és l'únic que està en llibertat-- no es va presentar a la vista oral i el jutge va decretar una ordre de cerca i captura, encara que dimecres va aparèixer i va al·legar que s'havia adormit.

Per aquest motiu, durant el judici s'ha prescindit de diversos testimonis per poder acabar aquest dijous, com estava previst.

Informes finals

Durant els informes finals, la fiscal ha manifestat que han quedat acreditats els fets, i que fins i tot si una de les joves no volia acceptar diners a canvi de mantenir relacions sexuals, “apujaven el preu com si fos una aposta”.

A més, ha garantit que els acusats pretenen "defensar" que les relacions van ser consentides i que els acusats sí que sabien que eren menors i que s'havien escapat d'un centre tutelat.

Per part seva, l'advocat de la Generalitat ha explicat que les versions de les víctimes estan "perfectament acreditades" i que tenen un grau de compatibilitat amb el resultat de la resta de proves, en les seves paraules.

"No tenim un relat contrari a aquest perquè els puguin oferir un relat alternatiu", ha dit dirigint-se al tribunal, i ha explicat que el relat contrari és una mera negació dels fets.

Les defenses han al·legat que el relat de les víctimes "no és tan clar", han defensat la innocència dels acusats i han assegurat que cap d'elles se la va forçar a fer res.

A més, un dels advocats ha dit que "de les imaginacions no es pot acusar una persona d'una condemna tan gran", referint-se a la pena de sis anys per prostitució, ja que els acusats van oferir 50 euros a les víctimes si entraven a una habitació amb ells, però no els van dir per fer què.