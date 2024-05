Jutgen un home per intentar matar un menor tirant-lo per un penya-segat

per Helena Celma

Anthony Stocks, un home de 54 anys, està sent jutjat a l'Oxford Crown Court després de ser acusat d'intentar assassinar un nen de 10 anys en llançar-lo des d'un penya-segat de 30 metres d'altura a Brighton. El motiu de l'atac va ser suposadament perquè el nen s'havia enfrontat a Stocks per abusar sexualment de la seva germana petita.

Al setembre de 2022, Stocks va portar el nen des de Londres fins a Brighton sense que la mare del menor ho sabés. Un cop allà, l'acusat va portar el nen al cim d'un penya-segat i el va empènyer al buit en un intent de "treure'l del camí". Els testimonis a l'escena van escoltar crits i després van veure una petita figura caure cap a l'aigua.

El fiscal Zoe Johnson va relatar que diversos testimonis, entre els quals Anthony Boulding, van presenciar la caiguda del nen. Boulding va descriure com va veure Stocks caminant darrere del nen abans que aquest caigués. Després de l'incident, els testimonis van córrer a socórrer el nen, que miraculosament va sobreviure, encara que amb ferides molt greus, incloent múltiples fractures i laceracions profundes. Va ser traslladat d'emergència a un hospital a Londres.

Estocs no va intentar fugir després de l'incident. En lloc d'això, es va unir a les persones que auxiliaven el nen. Emma Betts, una de les socorristes, va explicar que Stocks li va dir al nen: "Et vaig dir que no t'acostessis a la vora", abans d'asseure's a embolicar una cigarreta i treure el telèfon. El seu comportament inconsistent i les declaracions contradictòries van aixecar sospites entre els presents.

Investigació i arrestos

Inicialment, l'incident va ser considerat un accident, però les investigacions van revelar que Stocks havia abusat sexualment d'una nena menor de 13 anys, germana del nen ferit.

L'acusat va ser arrestat sota sospita de negligència infantil i va causar lesions greus. Més tard, el maig del 2023, va ser arrestat novament per abús sexual i violació d'un menor.

Durant el judici, es van presentar testimonis i evidències que suggereixen que l'atac va ser premeditat. Estocs va negar les acusacions d'abús sexual, afirmant que no se sent atret pels nens. Tot i això, va ser arrestat una vegada més el novembre de 2023 sota sospita d'intent d'assassinat.

De moment, el judici continua mentre el tribunal examina les proves i els testimonis presentats. Aquest cas ha generat una gran commoció i destaca la necessitat de protegir els nens d'abusos i garantir que els culpables enfrontin la justícia.