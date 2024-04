Jutgen un jove per violar dos nois a Porqueres (Girona)

per Redacció CatalunyaPress

Un jove s'enfronta a 16 anys de presó per haver violat presumptament dos nois més en un local d'oci nocturn de Porqueres el 2021.

Un dels dos joves tenia discapacitat, segons s'ha pogut escoltar al judici a l'Audiència de Girona.

Els fets es van produir el 15 d'octubre del 2021. Les dues víctimes, que tenien una relació d'amistat, van anar junts al local.

L'acusació ha explicat que, pels volts de la 1 del matí, l'acusat es va acostar a les barres i va demanar a una de les víctimes que l'acompanyés fora. El primer jove, que té un 45% de discapacitat, no estava bé.

Quan va sortir, el jove agredit va orinar i l'acusat va aprofitar per agredir-lo sexualment, segons recull el Diari de Girona.

Després de l'agressió, l'acusat es va dirigir al segon noi i també li va demanar que sortís del local. El va portar a un lloc allunyat i li va ordenar que baixés els pantalons i que li fes una fel·lació. El jove, en sentir-se intimidat, va cedir a la pressió.

Els dos agredits han declarat a porta tancada.

L'acusat nega els fets. Assegura que no va tenir contacte amb la primera víctima -el noi amb discapacitat-, i admet que sí que va tenir relacions amb el segon, encara que van ser consentides. Hi ha un informe forense que va trobar ADN compatible amb l'acusat i que demostra que sí que es va produir contacte sexual entre tots dos.

El forense també va detectar lesions a l'exploració de la víctima, encara que no serien determinants per acreditar si hi va haver consentiment.