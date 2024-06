Un lladre de Pringles es justifica davant la policia: 'Quan fas pop, ja no hi ha stop'

per Redacció CatalunyaPress

Un lladre de Pringles va dir a la policia "quan fas pop, ja no hi ha stop" després del seu arrest per una sèrie de robatoris.

Adam Spencer va robar 17 tubs de Pringles durant la seva onada de robatoris a l'abril i maig a Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, al Regne Unit.

Spencer va ser descobert dimarts passat per agents de policia que patrullaven la zona, que el van identificar com el sospitós que havien estat buscant per una sèrie de robatoris i furts a les botigues.

Spencer va fugir a la bicicleta quan la policia va intentar arrestar-lo, però va ser atrapat per agents que el perseguien a peu, segons recull Sky News.

Dos dels robatoris pels quals el buscaven van passar el mateix matí a la mateixa botiga. Després d'irrompre per una porta del darrere a les 2:40 del 2 de maig i robar productes carnis, va tornar al voltant de les 4:20 i va robar més de 300 lliures en existències (uns 352 euros).

També va robar en tres botigues més de la zona, primer en un Tesco l'11 d'abril i després en botigues Asda i Iceland el 17 d'abril i el 19 de maig.

"Les accions de lladres prolífics com Spencer poden tenir un impacte realment negatiu a les comunitats, que no volen veure les seves botigues atacades una vegada i una altra", va dir l'agent Dean Fenton, de la policia de Nottinghamshire.

"El furt també és un delicte molt greu, i per això ens va alegrar poder vincular Spencer amb els dos casos en què va estar involucrat, així com amb els robatoris en botigues, i portar-lo davant els tribunals", van afegir les autoritats.

Després del seu arrest, Spencer, de Northfield Close a Sutton-in-Ashfield, es va declarar culpable de dos robatoris i tres furts al Tribunal de Magistrats de Nottingham dimecres.

Va ser sentenciat el mateix dia i va rebre una pena de presó de sis mesos amb suspensió de la pena durant 12 mesos.

També se li va ordenar pagar 200 lliures esterlines (235 euros) en concepte d'indemnització i completar un programa de rehabilitació de drogues de sis mesos de durada.