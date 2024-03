Llibertat provisional per a l'alcalde Puigverd de Lleida per violència de gènere

per Redacció CatalunyaPress

El jutjat de guàrdia de Lleida ha deixat en llibertat provisional l'alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, després de prendre-li declaració per dues denúncies de presumptes amenaces i coaccions, i de lesions i amenaces en violència de gènere, maltractament en àmbit familiar i agressió sexual menor d'edat.

No ha dictat cap ordre d'allunyament per a ell, que queda en llibertat com a investigat, i el jutge enviarà ara cada causa al jutjat competent, continuant amb la condició d'investigat, informa el TSJCat.

Els Mossos d'Esquadra el van detenir divendres a la tarda i aquest dissabte al matí va passar a disposició judicial, mentre que el seu partit, Junts, l'ha suspès de militància cautelarment i li demanarà que deixi l'Alcaldia.