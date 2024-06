Macrooperació contra la droga a Catalunya: 40 detinguts i 18 tones d'haixix

per Redacció CatalunyaPress

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió de Recerca Criminal i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han intervingut més de 18 tones i mitja d'haixix i cinc armes de foc, i han detingut 40 persones a Catalunya, 37 homes i tres dones.

En un comunicat aquest dimecres, han explicat que 25 homes i una dona van ingressar a la presó per delictes de pertinença a organització criminal; delictes contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes.

"Es tracta de l'entramat criminal amb més potència i capacitat d'entrada d'haixix a Catalunya a través de les costes catalanes, amb més professionalitat i capacitat de moviment de traficants detectada al territori català durant l'última dècada", han afegit.

La investigació, que es va iniciar al setembre, es va allargar fins a l'11 de juny, quan es va fer un dispositiu policial amb més de 200 efectius i es va detenir 36 persones i es van intervenir 80 quilos d'haixix.

Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció 4 de la Bisbal (Girona) i el jutge va ordenar l'ingrés a presó per a 22 dels detinguts.

Begur, inici de la investigació

El 17 de setembre, els Mossos d'Esquadra van localitzar a la cala d'Aiguafreda de Begur (Girona) una furgoneta a la sorra que contenia gairebé tres tones d'haixix, amb un valor de 5,3 milions d'euros al mercat il·lícit.

Els autors dels fets van abandonar la droga per evitar-ne la detenció i, arran d'aquest incident, els investigadors van identificar diferents persones que presumptament van participar en el desembarcament.

Després de la investigació, els agents calculen que s'hauria fet un desembarcament d'haixix cada dues setmanes i que cada embarcació podia arribar a la costa carregada amb una mitjana de tres tones d'haixix.

Coordinada des de Màlaga

Les indagacions han permès constatar que "per primera vegada" una organització criminal especialitzada en trànsit d'haixix assentada a Màlaga es va coordinar amb una altra establerta a Catalunya --concretament a Manlleu (Barcelona)-- per fer el desembarcament de droga al territori català.

El grup de Màlaga estava format per vuit persones, i cinc van ser detingudes a la ciutat andalusa, mentre que dues van ser detingudes a Saragossa i una altra va ser investigada a Melilla.

El grup de Manlleu estava format per més de 24 persones, i s'encarregaven de buscar i controlar els punts de la costa on es podien fer els desembarcaments i avisaven els andalusos del punt exacte per fer-ho.

A més, també preparaven la logística necessària per assegurar "l'èxit dels enviaments" i llogaven vehicles per transportar la droga.

Els agents consideren que el grup criminal va realitzar 19 desembarcaments d'haixix a diferents punts de la costa catalana, la majoria a la Costa Brava, a la província de Girona: Roses, Cadaqués, Begur, Llafranc i Tossa de Mar.

Dispositiu policial

El 7 de juny es va establir al Maresme, a la província de Barcelona, un dispositiu policial per interceptar un enviament d'haixix per via marítima, i detectar una embarcació semirígida que va intentar traspassar la droga a una altra organització que estaven esperant a terra.

També es va aconseguir interceptar una segona embarcació gestionada per l'entramat criminal investigat amb més de cinc tones.

Armes de foc

Els investigats utilitzen armes de foc per protegir els enviaments de droga, i s'hi han intervingut cinc armes de foc, entre les quals hi ha dues armes de guerra amb munició, una escopeta tàctica del calibre 12 i dues pistoles.

Els agents van identificar un grup de cinc persones que s'encarregaven de "protegir" els desembarcaments.